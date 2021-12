Covid-19: 1 décès, 6 nouveaux tests positifs et 1 cas grave en réa

Ce jeudi 2 décembre, 6 nouvelles contaminations ont été détectées sur un échantillon de 1 097 tests. Procédant à la lecture du communiqué numéro 641 sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, le ministère de la Santé et de l’Action sociale, a déclaré ainsi un taux de positivité de 0,54% suite à ces résultats des examens virologiques.





Il indique que ces tests positifs proviennent tous de la transmission communautaire et sont recensés à Dakar, Bakel et Mbour.





Toutefois, 1 cas grave est actuellement pris en charge dans les services de réanimation.





En outre, 1 décès lié à la Covid-19 a été té enregistré hier mercredi 1 décembre dans les structures hospitalières.





Alors qu’aucun patient n’a été déclaré guéri. Toutefois, l’état de santé des autres malades est stable.





Depuis le 2 mars 2020, le Sénégal a répertorié 73 996 cas positifs au coronavirus dont 72 093 personnes guéries, 1886 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont 16 malades sous traitement.





Le nombre total de personnes vaccinées depuis le 23 février dernier est de 1 328 633.