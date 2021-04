Covid-19: 1 décès, 65 nouveaux tests positifs et 9 cas graves en rea

Point du Jour des Tests de Covid-19

Le décompte macabre se poursuit . Hier, mercredi 21 avril, 1 décès a été enregistré, dans une des structures hospitalières du pays. Ce qui porte désormais le bilan macabre à 1097 morts.





C’est le porte-parole du ministère de la Santé et de l’action sociale, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye qui a donné l’information, jeudi 22 avril, au cours du point sur la situation de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal.





De plus, les résultats des examens virologiques ont établi que sur 1392 tests réalisés, 65 nouvelles contaminations ont été détectées. Ce qui donne un taux de positivité de 4,67%.





Mieux, détaille le Directeur de la Prévention Dr Ndiaye, les tests positifs proviennent de 30 cas contacts suivis par les services du ministère et de 35 cas issus de la transmission communautaire. Les patients de ce second groupe sont localisés à Thiès, Saint-Louis, Matam, Koumpentoum, Kédougou, Baker, Guédiawaye, Mamellles, Niary Tally, Ouest-Foire, Zac Mbao, Keur Massar, Maristes, Mermoz, Ouakam, Parcelles Assainies, Pikine, etc.





De plus, 9 cas graves liés au coronavirus sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.





Les services du ministère de la Santé, ont notifié, cependant, 51 patients déclarés guéris. Toutefois, font-ils remarquer, l’état de santé des autres malades hospitalisés est stable.