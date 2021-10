Covid-19 : 1 décès, 7 nouveaux tests positifs et 85 patients encore sous traitement

Point du jour, Coronavirus

Ce dimanche 3 octobre, les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale ont déclaré que 7 nouvelles personnes ont été testées positives sur un échantillon de 1 717 tests. Soit un taux de positivité de 0,40%.





Ces tests positifs sont répartis entre 2 cas contacts suivis par les agents dudit ministère et 5 cas issus de la transmission communautaire. Ce second groupe de nouveaux infectés est réparti entre Koumpentoum, Tivaouane et Thiès. La région de Dakar n’a pas enregistré de cas communautaire.





Les agents du ministère d’indiquer que 8 cas graves sont toujours pris en charge dans les services de réanimation. Pis, 1 décès a été notifié hier samedi 2 octobre.





Par ailleurs, le communiqué n°581 informe que 13 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs à deux reprises dans un intervalle de 48 heures, donc déclarés guéris. Mieux, rassure la note, l’état de santé des autres malades est stable.





A ce jour, le pays a enregistré 73800 cas positifs au coronavirus, depuis le 2 mars 2020 dont 71854 guéris, 1860 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Ils sont 85 malades à être sous traitement.





De plus, depuis le 23 février dernier, 1 258 048 personnes ont déjà reçu leurs doses de vaccin anti-Covid-19.