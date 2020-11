Covid-19 : 1 décès, 8 nouveaux cas positifs et 50 patients sous traitement

Ce lundi 16 novembre, le Sénégal n’a enregistré que 8 nouveaux tests positifs au coronavirus. De plus, les cas graves sont en baisse. Les patients déclarés guéris sont au novembre de 5.Seules 8 nouvelles infections au coronavirus sont déclarées ce lundi 16 novembre. C’est ce qui ressort du communiqué numéro 260 du ministère de la Santé et de l’Action sociale sur les résultats virologiques issus des laboratoires.Pourtant, renseigne le Directeur de la Prévention Mamadou Ndiaye, 608 tests ont été effectués. D’où un taux de positivité de 1,32%.Ces nouvelles contaminations proviennent de 2 contacts suivis par les services du ministère, de 2 cas importés enregistrés à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass et de 4 cas issus de la transmission communautaire. Ce troisième groupe de patients est identifié aux Almadies (1), Liberté5 (1), Mbour (1) et Médina (1).Il s’y ajoute que les cas graves ont diminué dans le compteur à coronavirus. Le porte-parole dudit ministère a signalé, au cours du point journalier sur la situation de la maladie Covid-19 au Sénégal, que 3 malades sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.15421 cas de guérison notifiésDe plus, 5 patients ont été contrôlés négatifs et donc, déclarés guéris. Ils devront sortir de l’hôpital dans les heures qui suivent, d’après Dr Ndiaye. Également, rassure-t-il, l’état de santé des autres malades hospitalisés est stable.Toutefois, 1 nouveau décès lié à la Covid-19 a été enregistré, hier dimanche 15 novembre dans une des structures du ministère de la Santé et de l’Action sociale.Depuis l’apparition de cette pandémie de coronavirus, le Sénégal a répertorié 15801 cas positifs. Ils sont répartis comme suit : 15421 personnes guéries, 329 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 50 patients sous traitement.Sur ce, les autorités sanitaires exhortent les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. « Surtout le port correct du masque. Lequel soit être bien ajusté couvrant ainsi le nez et la bouche », a recommandé le Directeur de la Prévention.