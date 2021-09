Covid-19 : 1 décès, 9 cas positifs et 9 patients admis en réa

Le bilan de ce samedi 25 septembre, sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, dévoilé par le ministère de la Santé et de l’Action sociale, fait état de 9 nouvelles infections. Ceci, à la veille de la célébration du grand Magal de Touba.





Il ressort du communiqué n°573 sur les résultats des examens virologiques, que 1 870 tests ont été effectués à ce propos, soit un taux de positivité de 0,48 %.





Ainsi, les tests positifs sont répartis entre 1 cas contact suivi par les services du ministère et de 8 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont localisés à Dakar, Pikine, Louga, Ndoffane et Touba.





Cependant, il est déploré la mort d'un patient liée à la Covid-19, hier vendredi 24 septembre, dans une des établissements hospitaliers du pays.





Toutefois, les cas graves sont en baisse. Ils sont actuellement 9 à être pris en charge dans les services de réanimation .





Par ailleurs, 269 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. «L’état de santé des autres malades est stable», indique-t-on dans le document.





Depuis le début de cette pandémie dans le pays, le 2 mars 2020, le Sénégal a répertorié 73 728 cas positifs au coronavirus dont 72 387 cas guéris, 1 855 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont 485 malades à être sous traitement.





Également, 1 239 209 personnes ont été vaccinées, depuis le 23 février dernier.