Covid-19 : 1 décès, seuls 3 nouveaux tests positifs et 90 cas de guérison

Le coronavirus recule au Sénégal. Les nouvelles contaminations diminuent de jour en jour. Selon le communiqué numéro 247 du ministère de la Santé et de l’Action sociale, seuls 3 nouveaux cas sont déclarés positifs, ce mardi 3 novembre, sur un échantillon de 400 tests effectués. Ce qui fait un taux de positivité de 0,75% suite aux résultats des examens virologiques.Présidant le point sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19, le Directeur de la Prévention, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye d'indiquer que ces cas sont uniquement issus de la transmission communautaire. Ils sont répartis entre Keur Damel, Grand Mbao et Kolda.Les cas graves stagnent. Le porte-parole dudit ministère a indiqué que 5 cas graves sont toujours pris en charge dans les services de réanimation.Cependant, 1 décès lié à la Covid-19 a été enregistré, hier lundi 2 novembre dans les structures hospitalières.Toutefois, il avance que l’état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Dr Ndiaye de souligner que 90 guérisons ont été répertoriées.Depuis le 2 mars dernier, 15640 cas positifs au coronavirus sont notifiés au Sénégal dont 15149 malades guéris, 326 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Egalement, 164 patients sont sous traitement dans les hôpitaux.Sur ce, le ministère de la Santé et de l’Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective en insistant fortement sur les gestes barrières à savoir la distanciation physique d’au moins 1 mètre dans les lieux de rassemblements ou publics, le lavage fréquent des mains et le port du masque. Ceci, pour mettre fin à la circulation du virus.