Covid-19 : 1 nouveau décès, la barre des 76 000 contaminations franchie avec 274 nouveaux cas

Point du Jour Covid-19 au Sénégal , présence Omicron

Selon les résultats des examens virologiques mentionnés dans le communiqué numéro 674 du ministère de la Santé et de l’Action sociale, sur 1 829 tests effectués, 274 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 14,98%.





Ces nouveaux patients sont répertoriés chez 12 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale. 5 cas importés ont été signalés à l’Aéroport international de Blaise Diagne (Aibd). Les 257 autres cas proviennent de la transmission communautaire et sont répartis entre Dakar avec 185 cas (153 cas dans le département de Dakar, 17 à Pikine, 8 à Guédiawaye, 5 à Rufisque et 2 à Keur Massar), Mbour (20), Kaolack (19), Oussouye (16), Saint-Louis (4), Fatick (4), Thiès (3), Popenguine (2) Kolda (1), Ndoffane (1), Sokone (1) et Ziguinchor (1).





Pis, 7 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. Là où, 1 décès supplémentaire lié à la Covid-19 a été enregistré dans une structure sanitaire, hier lundi 3 janvier, d’après toujours le point relatif à l’évolution de la pandémie de Covid-19 sur le territoire national.





Plus de 73 000 cas de guérison enregistrés





En outre, 149 patients ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris, ce jour. Avant d’affirmer que l’état de santé des autres patients hospitalisés est stable.





Depuis le 2 mars 2020, le Sénégal a enregistré 76 233 cas positifs au coronavirus. Ils sont 73 030 personnes guéries, 1 891 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 1 311 patients sous traitement.