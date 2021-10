Covid-19 : 1 seul cas communautaire détecté dans la région de Dakar

Point du jour, Coronavirus

Ce dimanche 17 octobre, ils sont toujours 6 malades à être admis dans les services de réanimation pour leur prise en charge. Mieux, le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye a signalé seule 1 nouvelle contamination à la Covid-19 détectée, ce jour.





C’est ce qui ressort du communiqué numéro 595 sur l’évolution de la pandémie au Sénégal. Ces nouveaux infectés ont été révélés à la suite d'un échantillon de 1723 tests.





Selon les résultats des examens virologiques publiés, le test positif provient d’un cas issu de la transmission communautaire localisé dans la région de Dakar.





24 patients sous traitement au Sénégal





Aucun décès supplémentaire n’a été enregistré, hier samedi 16 octobre par les autorités sanitaires. Ce qui porte le bilan des personnes décédées de cette maladie à 1871.





Toujours d’après le Directeur de la Prévention, aucun cas de guérison n’a été notifié. Tout en rassurant que l’état de santé des autres malades est stable.





Depuis le début de cette pandémie, le Sénégal a enregistré 73 866 cas positifs au coronavirus dont 71 970 personnes guéries, 1 évacué (finalement décédé en France) et 24 malades à être sous traitement.





Elle sont 1 279 885 personnes à être vaccinées sur le territoire national sénégalais depuis le 23 février dernier.