Covid-19 : 10 décès, plus de 400 nouveaux tests positifs et 54 cas graves admis en réa

Le cap des 22000 patients guéris dépassé



Un nouveau record de nouvelles contaminations enregistré ! Une première depuis l’apparition de la pandémie de Covid-19 au Sénégal. 404 nouvelles personnes ont été testées positives au coronavirus sur un échantillon de 2411 tests au Sénégal. C’est le bilan de ce lundi 1er février. Le Directeur du Service national de l’éducation et de l’information (Sneips), Docteur Ousmane Guèye a procédé à la lecture du communiqué numéro 337 sur la pandémie de Covid-19 dans le pays. Ces résultats des examens virologiques ont ainsi notifié un taux de positivité de 16,76 %.Les nouveaux tests positifs sont répartis entre 126 cas contacts suivis par les services du ministère et 258 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont localisés dans les quartiers ou communes à savoir Saint-Louis (25), Mbour (20), Louga (15), Dakar-Plateau (9), Touba (9), Yoff (8), Kaolack (7), Diofior (6), Diourbel (6), Keur Massar (6), Point-E (6), Rufisque (6), Tivaouane (6), Koki (5), Kaffrine (5), Maristes (5), Parcelles-Assainies (5), Petit-Mbao (5), Pikine (5), Popenguine (5), Zac Mbao (5), Cité Douanes (4), Darou Mousty (3), Diamniadio (3), Khombole (3), Sokone (3), Thiaroye (3), Cité Aliou Sow (2), Fann (2), Fass DeLorme (2), Fatick (2), Grand Mbao (2), Guinguinéo (2), Hlm (2), Hlm Las Palmas (2), Joal (2), Mboro (2), Niary Tally (2), Nord-Foire (2), Ouagou Niayes (2), Ouest-Foire (2),Vélingara (2), entre autres.Egalement, le Directeur du Sneips de soutenir que le décompte macabre se poursuit. Sur ce, le porte-parole a annoncé que 10 décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés hier dimanche 31 janvier dans «nos structures hospitalières ».Il s’y ajoute que 54 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.Par ailleurs, Dr Ousmane Guèye a déclaré que 175 patients hospitalisés été contrôlés négatifs à deux reprises dans un intervalle de 48 heures, donc déclarés guéris. De plus, l’état de santé des autres malades est stable.A ce jour, le Sénégal compte 26927 cas positifs au coronavirus dont 22145 personnes guéries, 638 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont 4143 malades à être sous traitement.Le ministère de la Santé et de l’Action sociale réitère ses recommandations à l’endroit des populations, lesquelles s’articulent autour du respect strict des mesures de prévention individuelle et collective à savoir l’obligation du port du masque, la distanciation physique d’au moins un (1) mètre dans les lieux de rassemblements ou publics et le lavage fréquent des mains en vue pour freiner la propagation du coronavirus.