[Vidéo] Covid-19: 11 décès, 152 nouveaux tests positifs et 32 patients en Réa

11 nouveaux décès liés au coronavirus ont été enregistrés au Sénégal au cours des dernières vingt-quatre heures, un chiffre qui confirme que l’épidémie est dans une tendance préoccupante.





Ce mardi 12 janvier, 152 nouvelles contaminations ont été enregistrées sur un échantillon de 1062 tests réalisés, soit un taux de positivité de 14,31%. Selon le bilan épidémiologique du ministère de la Santé et de l'Action sociale, il y a 50 cas contacts suivis et 102 issus de la transmission communautaire localisés dans diverses zones du pays.





Le bilan macabre s’est alourdi. Il y a eu, ce mercredi, 11 nouveaux décès. Ainsi, le bilan provisoire des cas de décès est de 480 morts. Cependant, il a annoncé 145 guéris là où 32 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.