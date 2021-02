Covid-19 : 11 décès, 188 tests positifs et 58 patients en Réa

Le coronavirus poursuit son chemin au Sénégal. Même si une baisse des nouveaux cas positifs est notés, il n’en demeure pas moins que la pandémie continue de dicter sa loi. Le bilan de ce mardi 9 février sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 fait état de 188 nouvelles infections.





Selon le communiqué numéro 345 sur résultats des examens virologiques, 1329 tests ont été effectués, soit un taux de positivité de 14,15%.





Ainsi, les tests positifs sont répartis entre 61 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale et 127 cas issus de la transmission communautaire localisés dans les villes ou quartiers suivants: Liberté-6, Kaolack, Mbour, Matam, Thiès, Kolda, Maristes, Ouakam, Parcelles Assainies, Rufisque, Yoff, Touba, Dakar-Plateau, Diamniadio, Fann Résidence, Keur-Massar, Cité Tacko, Mamelles, Mermoz, Patte d'Oie, Pikine, Scat Urbam, Zac Mbao, Hlm, Kédougou, Liberté 2, Liberté-5, Amitié-3, Bambilor, Cité Bissap, Derklé, Darou Mouhty, Guédiawaye, Khombole, Linguère, Médina, Sacré-Coeur, Saint-Louis, Grand-Dakar, Sébikotane, Fass, Fatick, Ngor, Ouagou Niayes, Point-E, Ouest-Foire, Thiaroye Azur, Tivaouane et Ziguinchor.









De plus, les autorités sanitaires ont notifié 11 décès liés à la Covid-19. Ils sont enregistrés hier lundi 8 février dans les établissements hospitaliers.





Plus de 29000 contaminations dont plus de 24000 déclarés guéris









Il s’y ajoute que 58 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.





Toutefois, le ministère d’informer également que 212 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. « L’état de santé des autres malades est stable », a-t-il signalé.





Depuis début de cette pandémie, le Sénégal a répertorié 29245 cas positifs au coronavirus dont 24066 cas guéris, 700 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont 4478 malades à être sous traitement.