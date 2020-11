Covid-19 : Avec 33 nouveaux cas positifs détectés, une courbe inquiétante se dessine

Quatorze jours après la rentrée des classes, le nombre d’infections à coronavirus augmente. Ainsi, une courbe inquiétante se dessine, si rien n’est fait. D’autant plus que les gestes barrières peinent à être respectés.









En effet, ce jeudi 26 novembre, sur un échantillon de 959 tests réalisés, 33 nouvelles contaminations ont été détectées, soit un taux de positivité de 3,44 %.





Ces résultats des examens virologiques proviennent, selon le directeur de la Prévention, Docteur Mamadou Ndiaye, de 14 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale, et de 19 cas issus de la transmission communication. Ces derniers sont recensés à Ouest Foire (5), Liberté 6 (3), Almadies (1), Dakar-Plateau (1), Diourbel (1), Fass (1), Kaolack (1), Maristes (1), Mbour (1), Mermoz (1), Ngor (1), Saint-Louis (1) et Yoff (1).









Toutefois, il a annoncé qu’aucun décès lié à la Covid-19 n’a été enregistré, hier mercredi 25 novembre, par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale.





Le Sénégal frôle la barre des 16 mille cas positifs









De plus, fait-il remarquer, il reste trois cas graves qui sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation





Le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye d’indiquer que 18 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris. Tout en soutenant que l’état de santé des autres malades est stable.









D’après le communiqué n°270 sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, depuis le 2 mars dernier, 15 960 cas positifs au coronavirus sont répertoriés dont 15 558 personnes guéries, 331 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont 70 malades à être sous traitement.













Face à ces résultats, le ministère de la Santé et de l’Action sociale réitère ses recommandations à l’endroit des populations, relatives au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Le directeur de la Prévention a insisté sur le port obligatoire du masque, la distanciation physique d’au moins un (1) mètre dans les lieux de rassemblement privés ou publics et le lavage fréquent des mains, pour rompre la chaîne de transmission du virus.