Covid-19: 13 décès, 304 tests positifs dont 200 cas communautaires et 53 patients en Réa

Point du Jour des Tests de Covid-19

Le ministère de la Santé et de l’Action a annoncé encore une hausse des cas communautaires, ce jeudi 28 janvier au cours du point sur l’évolution de la maladie à coronavirus au Sénégal. Conséquence, la courbe des nouvelles infections au coronavirus continue de s’accentuer.









304 nouvelles contaminations sont déclarées, ce jeudi 28 janvier, par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Ceci, sur un échantillon de 2262 tests effectués. D’où un taux de positivité de 13,44%. Selon les résultats des examens virologiques du jour mentionnés dans le communiqué numéro 333 sur la situation de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, les tests positifs sont détectés chez 104 cas contacts suivis par les autorités sanitaires et chez 200 cas issus de la transmission communautaire. Les patients de ce second groupe sont localisés à Kaolack, Saint-Louis, Guédiawaye, Touba, Tivaouane, Dakar-Plateau, Maristes, Ouakam, Thiès, Diourbel, Fatick, Mbour, Vélingara , Diofior, Kaffrine, Fann Résidence, Linguère, Sacrée-3, Yoff 3, Keur Mbaye Fall, Almadies, Bambey, Koki, Dahra, Fass Mbao, Guinguinéo, Kédougou, Matam, Khombole, Liberté-6, Ouest Foire, Parcelles Assainies, Sébikotane,, Thiaroye, Médina, Ngor, Niakhar, Popenguine, Amitié-1, Amitié-2, Bargny, Hann Montagne, Hlm Fass, Hlm Grand Médine, Koungheul,,Ouagou Niayes, Pikine, Point E, Rufisque, Scat Urbam, Sareya, Bopp, Cité Comico, Cité Keur Damel, Cité Keur Gorgui, Diamagueune, Foundiougne, Keur Massar, Kolda, Liberté-1, Luberte-5, Makakoulibanta, Malicounda, Mermoz, Ndoffane, Ngapparou,,Nguekhokh, Niarry Tally, Sangalkam, Sacrée Coeur-1, Thilogne, Tivaouane Peulh, Yarakh, Yenne,,Yeumbeul et Zac Mbao.





Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a également signalé que 53 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.





270 patients déclarés guéris









Pis, l’autorité ajoute que 13 nouveaux décès liés à la Covid-19 a été enregistré, hier mercredi 27 janvier dans les structures hospitalières.





Par ailleurs, 270 malades sont sortis de l’hospitalisation car ayant été testés négatifs à deux reprises dans un intervalle de 48 heures contre 255 répertoriés hier. L’état de santé des autres patients hospitalisés est stable.





Depuis le 2 mars dernier, 25711 cas positifs au coronavirus sont répertoriés au Sénégal dont 21395 cas guéris, 614 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Ils sont donc 3701 patients à être sous traitement dans les hôpitaux.