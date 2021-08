[Vidéo] Covid-19 : 13 décès, 433 nouveaux cas positifs et 70 cas graves en réanimation

Les cas graves admis en réanimation continuent d'augmenter au Sénégal. Ce lundi 9 août 2021, les autorités sanitaires ont signalé 70 cas graves qui sont pris en charge dans les services de réanimation.





Selon le communiqué numéro 526 de ce lundi 9 juillet 2021 du ministère de la Santé et de l'action sociale, 433 nouveaux cas positifs au coronavirus ont été enregistrés la journée d'hier. Ce, sur un échantillon de 3221 tests effectués, soit un taux de positivité de 13,44%.





Ces nouveaux tests positifs sont répartis entre 36 cas contacts suivis par les services du ministère et 397 cas issus de la transmission communautaire dont 244 cas dans la région de Dakar et 153 cas dans les autres localités du pays.





Les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale ont comptabilisé, ce dimanche 8 août, 13 décès sur l'ensemble du territoire national.





Par ailleurs, 538 patients hospitalisés été contrôlés négatifs à deux reprises dans un intervalle de 48 heures, donc déclarés guéris. En sus, l'état de santé des autres malades est stable.





À ce jour, le Sénégal compte 68 012 cas positifs au coronavirus dont 51 071 personnes guéries, 1495 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont 15 563 malades à être sous traitement.





Ce dimanche 8 août 2021, 14989 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total de vaccinés à 1.035.558.