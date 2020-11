Covid-19: 14 nouveaux tests positifs et baisse des patients guéris

Rapport Covid-19 du 30 Novembre 2020

De 48 cas positifs enregistrés hier dimanche 29 novembre, les services du ministère de la Santé et l’Action sociale ont répertorié, ce lundi 30 novembre, 14 nouvelles personnes testées positives au coronavirus. Ce, sur un échantillon de 722 tests effectués. Soit une baisse considérable.









Ainsi, le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale, Docteur Mamadou Ndiaye qui a procédé à la lecture du communiqué numéro 274 sur la pandémie de la Covid-19 dans le pays a notifié, à la suite de ces résultats des examens virologiques, un taux de positivité de 1,94%.









Ces nouveaux tests positifs sont répartis entre 5 cas contacts suivis par les services du ministère et 9 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont recensé dans les quartiers ou communes à savoir Grand-Dakar (1), Keur Massar (1), Liberté 6 (1), Mamelles (1), Mermoz (1), Ngor (1), Nord Foire (1), Pété (1) et Point-E (1).









Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye de signaler également que 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.









Toutefois, renseigne-t-il, aucun décès lié à la Covid-19 n’a été comptabilisé, hier.









Le Directeur de la Prévention a déclaré que 10 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs à deux reprises dans un intervalle de 48 heures, donc déclarés guéris. Non sans soutenir que l’état de santé des autres malades est stable.









A ce jour, le Sénégal compte 16088 cas positifs au coronavirus dont 15607 personnes guéries, 333 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont 148 malades à être sous traitement.