[Vidéo] Covid-19 : 16 décès, plus de 900 nouveaux tests positifs et 64 cas graves

De 811 cas positifs enregistrés hier jeudi 5 août, les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale ont répertorié, ce vendredi 6 août, 917 nouvelles personnes testées positives au coronavirus. Ce, sur un échantillon de 4471 tests effectués. Soit une hausse considérable.





Ainsi, le communiqué numéro 523 sur la pandémie de la Covid-19 dans le pays a notifié, à la suite de ces résultats des examens virologiques, un taux de positivité de 20,51%.





Ces nouveaux tests positifs sont répartis entre 123 cas contacts suivis par les services du ministère et 794 cas issus de la transmission communautaire (554 cas dans la région de Dakar et 240 cas dans les autres localités en région).





Les autorités sanitaires ont signalé également que 64 sont graves sont pris en charge dans les services de réanimation.





Toutefois, déplorent-elles, 16 décès liés à la Covid-19 ont été comptabilisés, hier.





Par ailleurs, 457 patients hospitalisés été contrôlés négatifs à deux reprises dans un intervalle de 48 heures, donc déclarés guéris. En sus, l'état de santé des autres malades est stable.





À ce jour, le Sénégal compte 66 250 cas positifs au coronavirus dont 49 691 personnes guéries, 1457 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France).Donc, ils sont 15 101 malades à être sous traitement.