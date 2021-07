Covid-19 : 1722 nouveaux cas positifs, 6 décès et 31 patients en réa

La courbe grimpe. De nouveaux records sont enregistrés presque tous les jours avec cette 3ème vague de Covid-19. Plus de tests effectués et plus de nouvelles infections répertoriées. Et la région de Dakar est toujours l'épicentre de la maladie. Ce dimanche 18 juillet, les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale ont déclaré que 1722 nouvelles personnes ont été testées positives sur un échantillon de 4419 tests. Soit un taux de positivité de 38,97%.





Ces tests positifs sont répartis entre 744 cas contacts suivis par les agents dudit ministère et 978 cas issus de la transmission communautaire. Ce second groupe de nouveaux infectés est réparti entre 774 cas à Dakar et 204 dans les autres les autres localités en régions.





Les agents du ministère d'indiquer que 31 cas graves sont toujours pris en charge dans les services de réanimation. Pis, 6 décès ont été notifiés hier.





Par ailleurs, le communique n°504 informe que 184 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs à deux reprises dans un intervalle de 48 heures, donc déclarés guéris. Mieux, rassure la note, l'état de santé des autres malades est stable.





À ce jour, le pays a enregistré 52 096 cas positifs au coronavirus, depuis le 2 mars 2020 dont 43 311 guéris, 1 220 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Ils sont 7 565 malades à être sous traitement.





De plus, depuis le 23 février dernier, 608 384 personnes ont déjà reçu leurs doses de vaccin anti-Covid-19.