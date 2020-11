Covid-19 : 19 nouveaux tests positifs, 13 patients guéris et 55 sous traitement

Les cas communautaires sont toujours présents sur la carte sanitaire du pays. Encore 8 nouvelles contaminations issues de cette chaîne de transmission sont recensées. Ce qui risque de ne pas faire baisser de sitôt la courbe du coronavirus au Sénégal. En fait, ce mercredi 25 novembre, le porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye a déclaré que sur un échantillon de 743 tests effectués, 19 cas sont revenus positifs soit un taux de positivité de 2,56%.





Et selon, ces résultats des examens virologiques inscrits dans le communiqué numéro 269 sur l'évolution de la pandémie de la Covid-19, ces cas positifs proviennent de 11 cas contacts suivis par les services dudit ministère et de 8 cas communautaires répertoriés dans les communes ou quartiers suivants à savoir Mamelles (3), Dakar-Plateau (1), Maristes (1), Point-E (1), Thies (1) et Kaolack (1).





Également, le Directeur de la Prévention a annoncé qu'aucun décès lié à la Covid-19 n'a été enregistré, hier mardi 24 novembre par les autorités sanitaires.





Toutefois, on note toujours que 3 patients sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.





En sus, le porte-parole a soutenu que 13 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. Non sans ajouter que l'état de santé des autres malades est stable.





Depuis début de cette pandémie, le Sénégal a recensé 15927 cas positifs au coronavirus dont 15540 cas guéris, 331 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont 55 malades à être sous traitement.