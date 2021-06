COVID-19 : 2,6 millions de nouveaux cas, en une semaine, dans le monde

Hausse des cas de Covid dans le monde

Les cas de contamination liée au coronavirus ont connu une hausse vertigineuse, durant cette semaine dans le monde. En effet, plus de 2,6 millions de cas de Covid-19 et plus de 57 000 décès ont été enregistrés à travers le monde, la semaine dernière, a annoncé l’Organisation mondiale de la santé (Oms), ce mercredi 30 juin 2021.





L’incidence du nouveau coronavirus a ainsi bondi de 2 %, tandis que le nombre de décès a diminué de 10 %, atteignant un nouveau plancher depuis novembre 2020.





Ainsi, poursuit l’Oms dans son bulletin épidémiologique, au cours de la semaine dernière, ce sont exactement 2 600 313 nouvelles infections et 57 603 décès qui ont été enregistrés dans le monde.





Néanmoins, le nombre de décès a connu une baisse de 10 %. Il s’agit du chiffre de mortalité hebdomadaire le plus bas depuis ceux enregistrés début novembre 2020.





A l’exception du continent africain (+42 %), toutes les régions de l’Oms ont signalé une baisse du nombre de décès, au cours de la semaine écoulée, déclare l’Oms.





Le Brésil, pays le plus touché la semaine dernière…





Les données par pays montrent que le Brésil est celui qui a signalé les nouveaux cas les plus nombreux la semaine dernière. Avec 521 298 nouvelles infections, il s’agit d’une hausse de 3 %. Suivent l’Inde (351 218 nouveaux cas, augmentation de 12 %), la Colombie (204 132 nouveaux cas, hausse de 5 %), la Russie (134 465 nouveaux cas, augmentation de 24 %) et l’Argentine (131 824 nouveaux cas, baisse de 11 %).





Mais la hausse la plus notable a été signalée sur le continent africain, qui a enregistré une forte augmentation de l’incidence des nouvelles infections (33 %).





L’Afrique australe représente plus des deux tiers du continent...





Cette situation sanitaire aux Seychelles et en Namibie traduit l’inquiétude sur le continent africain. Selon l’Oms, de nombreux pays de la région africaine continuent d’enregistrer une augmentation de l’incidence hebdomadaire des cas et de la mortalité. La région a signalé plus de 177 000 nouveaux cas et plus de 2 700 nouveaux décès.





Il s’agit d’une augmentation de 34 % et 42 % respectivement par rapport à la semaine précédente. Le nombre hebdomadaire de cas est en forte hausse depuis le 15 mai. À partir de cette date, 76 % des cas et 72 % des décès signalés dans la région provenaient de pays d’Afrique australe.





L’autre région ayant signalé une hausse des cas, c’est la Méditerranée orientale. Avec plus de 221 000 nouveaux cas, il s’agit d’une augmentation de 13 % par rapport à la semaine précédente.





Selon l’Oms, cette hausse du nombre de cas est «la plus importante augmentation relative observée dans la région, depuis la fin du mois de mars 2021».