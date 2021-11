Covid-19 : 2 cas communautaires et 3 cas graves en réa

Point du Jour Covid-19 au Sénégal

De nouvelles contaminations à la Covid-19 sont notées à travers le Sénégal, ce jeudi 25 novembre, avec deux nouveaux cas enregistrés, sur un échantillon de 1 036 tests.





Dans son communiqué n°634 sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a déclaré un taux de positivité de 0,19 %, suite aux résultats des derniers examens virologiques.





Il s’agit de deux cas issus de la transmission communautaire dont un recensé à Dakar et un autre à Mbour.





Toutefois, trois cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès liés à la Covid-19 n’a été enregistré hier mercredi 24 novembre dans les structures hospitalières du pays.





En outre, aucun patient hospitalisé n’a été contrôlé négatif et déclaré guéri. Alors que l’état de santé des autres malades est stable.





Depuis le 2 mars 2020, le Sénégal a répertorié 73 975 cas positifs au coronavirus dont 72 081 guéris, 1 885 décédés, un évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont huit malades actuellement sous traitement.





Le nombre total de personnes vaccinées, depuis le 23 février dernier, est de 1 320 032.