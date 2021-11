Covid-19 : 2 décès, 1 nouveau cas positif et 8 patients sous traitement

Point du jour, Coronavirus

Une (1) nouvelle infection au coronavirus est recensée ce mardi 16 novembre. C’est ce qui ressort du bilan sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal dévoilé par le ministère de la Santé et de l’Action sociale.





Alors que d’après le communiqué numéro 625 sur les résultats des examens virologiques, 814 tests ont été effectués. Ainsi, un taux de positivité de 0,12% est notifié.





Le test positif est issu de la transmission communautaire et est localisé dans la région de Dakar.





Cependant, deux (2) décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés hier lundi 15 novembre dans les établissements hospitaliers.









En outre, 1 cas grave est actuellement pris en charge dans un service de réanimation.





4 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. « L’état de santé des autres malades est stable », a-t-on signalé.





Depuis début de cette pandémie, le Sénégal a répertorié 73 959 cas positifs au coronavirus dont 72 067 cas guéris, 1883 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont 8 malades à être sous traitement.





Également 1 310 134 personnes ont été vaccinées depuis le 23 février dernier.