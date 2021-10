Covid-19: 2 décès, 10 cas communautaires, 52 patients encore sous traitement

Point du jour, Coronavirus

2 décès de Covid-19 ont été enregistrés hier mardi 5 octobre. C’est ce qu’ont annoncé les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale dans le bilan journalier sur l’évolution de la pandémie de Covid-19 au Sénégal.





De plus, ce mercredi 6 octobre, sur 1649 tests réalisés, 10 sont revenus positifs. D’où un taux de positivité de 0,60%. Tous sont issus de la transmission communautaire et sont répertoriés à Dakar, Rufisque, Dahra, Foundiougne, Mbour, Tivaouane et Touba.





13 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. L’état de santé des autres patients hospitalisés est stable. 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.





Revenant sur le bilan global de la pandémie depuis le début dans le pays, 73816 cas ont été déclarés positifs dont 71901 guéris, 1862 décédés, et donc 52 sous traitement.