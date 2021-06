Covid-19 : 2 décès, 12 nouveaux tests positifs, 9 cas communautaires, 5 patients en réa

Point du Jour des Tests de Covid-19

Le coronavirus a connu une forte baisse au Sénégal. Ce mardi 8 juin 2021, 12 nouveaux cas ont été enregistrés, sur un échantillon de 979 tests réalisés. Soit un taux de positivité de 1,23 %.





Trois cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale, là où on note une baisse des cas communautaires. Neuf sont dénombrés, ce jour, à la suite du point journalier sur l’évolution de la pandémie de Covid-19 dans le pays. Et ils sont plus localisés dans la capitale sénégalaise, plus précisément à Ouakam, Bène Tally, Dakar-Plateau, Hamo, Médina et Nord-Foire, ainsi que dans les régions de Matam et de Kolda.





Par ailleurs, 5 cas graves sont actuellement admis en réanimation.





Toutefois, 2 nouveaux décès ont été enregistrés. Là où 25 patients sont contrôlés négatifs, donc guéris.





Depuis l’apparition de la maladie, le 2 mars 2020, 41 725 cas ont été comptabilisés dont 40 323 patients déclarés guéris, 1 150 décédés et 251 patients sous traitement.





A ce jour, ils sont 466 578 Sénégalais à avoir pris leur dose de vaccin anti-coronavirus.