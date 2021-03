Covid-19 : 2 décès, 210 nouveaux tests positifs et 48 patients en Réa

Le Sénégal est proche de la barre des 900 morts. Ce jeudi, 2 nouveaux décès ont été enregistrés, ce qui porte le bilan à 898 morts.En sus, on dénombre 48 cas graves qui sont dans les services de réanimation. Dr El Hadj Mamadou Ndiaye qui, tenait le point de la situation du jour a, aussi, annoncé 210 nouveaux cas de patients testés positifs au coronavirus sur un échantillon de 2070 tests réalisés, soit un taux de positivité de 10,14%.Parmi ces nouveaux cas, les 72 sont des cas contacts suivis, les 138 sont issus de la transmission communautaire.Ce 4 mars, 269 patients ont été testés négatifs dont déclarés guéris. A ce jour, le Sénégal a enregistré, depuis l’apparition de la maladie, le 2 mars dernier 35247 cas déclarés positifs dont 29889 guéris, 898 décédés et 4459 sous traitement.Les services du ministère de la Santé et de l’action sociale exhorte les sénégalais à respecter les mesures barrières individuelles et collectives.