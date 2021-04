Covid-19 : 2 décès, 27 nouveaux tests positifs et 9 cas graves en réa

Moins de tests réalisés et moins de cas positifs enregistrés hier lundi. Présentant le point sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 du jour, ce mardi 27 avril, le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action, par ailleurs directeur de la Prévention a déclaré que sur 880 tests réalisés, 27 sont revenus positifs.





Ces résultats virologiques ont ainsi produit un taux de positivité de 3,07%, selon le Docteur Mamadou Ndiaye.

En fait, les tests positifs sont répartis entre 7 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale et 20 cas issus de la transmission communautaire. Ce second groupe de malades provient de Point-E, Ouakam, Yoff, Colobane, Parcelles Assainies, Matam, Bakel, Kanel, Ourossogui et Saint-Louis.

Le Directeur de la Prévention de signaler que 9 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation du pays. Aussi, a-t-il fait savoir que 2 décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés, ce lundi 26 avril dans des structures hospitalières.



Toutefois, Docteur Mamadou Ndiaye a indiqué que 49 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et sont donc déclarés guéris. Ils sortiront de l’hôpital dans les prochaines heures. Le spécialiste de la santé soutient tout de même que l’état de santé des patients hospitalisés est stable.





Par ailleurs, le communiqué numéro 422 du jour fait savoir que 40193 cas ont été notifiés positifs au Sénégal, depuis le 2 mars 2020. Ils sont 38953 guéris, 1106 décédés, 1 évacué et encore 133 patients sous traitement.