Covid-19 : 2 décès, 28 nouveaux tests positifs dont 24 cas communautaires et 9 patients en réa

Le bilan macabre s’alourdit de jour en jour. 2 décès supplémentaires liés à la Covid-19 ont été enregistrés hier samedi 22 mai dans les structures hospitalières du pays. D’où un total de 1132 morts dénombrés depuis l’apparition de la pandémie au Sénégal, le 2 mars 2020.





Ce même jour, 1619 personnes ont été vaccinées portant le total à 439411.





Mieux, procédant à la lecture du communiqué numéro 448 sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a déclaré 28 nouvelles personnes testées positives au coronavirus sur un échantillon de 1775 tests. Ainsi, un taux de positivité de 1,58% est noté suite à ces résultats des examens virologiques publiés ce dimanche 23 mai.





Ces tests positifs sont répartis entre 4 cas contacts suivis par les services dudit ministère et 24 cas issus de la transmission communication. Ces derniers sont détectés dans les quartiers ou communes à savoir Nord-Foire, Dakar-Plateau, HLM, Médina, Rufisque, Bopp, Dieuppeul, Mbao, Parcelles Assainies, Port, Sicap Foire, Kolda, Mbour et Richard-Toll.





Les services du ministère d’indiquer que 9 cas graves sont toujours pris en charge dans les services de réanimation.





Toutefois, 20 patients hospitalisés été contrôlés négatifs à deux reprises dans un intervalle de 48 heures, donc déclarés guéris. Mieux, rassure-t-on, l’état de santé des autres malades est stable.





A ce jour, le Sénégal a enregistré 41090 cas positifs au coronavirus dont personnes 39758 guéries, 1 évacué (finalement décédé en France) et 199 malades à être sous traitement.