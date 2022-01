Covid-19 : 2 décès, 608 nouveaux cas positifs et 8 cas graves en réa

Point du Jour Covid-19 au Sénégal , présence Omicron

Les contaminations à la Covid-19 s’accentuent au Sénégal. Ce jeudi 13 janvier 2022, les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale ont enregistré 608 nouveaux tests positifs. Ces résultats virologiques ont été obtenus sur un échantillon de 2 242 tests effectués. D’où un taux de positivité de 27,11 % notifié.





Selon le communiqué n°683 sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, les nouvelles infections sont réparties entre 50 cas contacts suivis par les services dudit ministère et 558 cas issus de la transmission communautaire.





Ces derniers sont recensés à Dakar, avec 331 cas positifs (195 dans le département de Dakar, 51 à Pikine, 37 à Guédiawaye, 30 à Rufisque et 18 à Keur Massar) et 227 dans les autres localités du pays (28 à Kaolack, 19 à Mbour, 8 à Kédougou, 45 à Thiès, 19 à Oussouye, 26 à Saint-Louis, 7 à Touba, 11 à Ziguinchor, 4 à Kolda, 10 à Fatick, 7 à Popenguine, 8 à Sokone, 2 à Mékhé, 2 à Pout, 1 à Bakel, à Louga, à Diourbel, à Vélingara, à Bambey et à Saraya).





Les cas graves sont aussi de retour. Ils sont actuellement 8 à être pris en charge dans les services de réanimation du pays.





Cependant, deux décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés, hier mercredi 12 janvier, dans les structures hospitalières du pays.





Par ailleurs, 245 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et sont donc déclarés guéris. Ainsi, ils sortiront d’hôpital dans les prochaines heures. L’état de santé des patients hospitalisés est stable.





Depuis l’introduction de cette maladie au Sénégal, 81 366 cas positifs ont été détectés. Ils sont 74 768 guéris, 1 903 décédés, 1 évacué et 4 704 patients encore sous traitement.





Depuis le début de la campagne de vaccination, 1 377 376 personnes ont été vaccinées dont 1 149 dans la journée d’hier mercredi 13 janvier 2022.





Les autorités sanitaires exhortent les populations au respect strict des mesures de protection individuelles et collectives.