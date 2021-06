Covid-19: 2 décès, 61 nouveaux tests positifs et 5 patients en Réa

Point du Jour des Tests de Covid-19

Le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé, ce mercredi 2 juin, 61 nouvelles infections au coronavirus détectées sur un échantillon de 1686 tests. Soit un taux de positivité de 3,62 %, selon le directeur de la Prévention, Docteur El Hadj Mamadou Ndiaye.





Procédant à la répartition des nouveaux cas positifs, il déclare que les malades proviennent de 16 cas contacts suivis par les services dudit ministère et de 45 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont localisés dans les communes ou quartiers suivants : Liberté 6 et Ouakam (5), Mermoz (4), Cité Tacko et Dakar Plateau (3), Mamelles, Sicap Baobab et Yoff (2), Derklé, Dieuppeul,Gibraltar, Guédiawaye, HLM-Grand Médine, Keur Massar, Liberté 3, Maristes, Ngor, Nord-Foire, Ouest-Foire, Parcelles Assainies, Pikine, Rufisque (1) et dans les régions, Mbour (2), Popenguine, Pout, Vélingara (1).





Le communiqué a signalé 2 décès liés à la Covid-19 enregistrés, hier mardi 1er juin, dans des structures sanitaires du pays. Au moment où 5 malades sont admis en réanimation.









Le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale a souligné, cependant, la guérison de 51 patients hospitalisés. Ils ont été contrôlés négatifs à deux reprises, dans un intervalle de 48 heures, et sont donc déclarés guéris.





Selon le communiqué quotidien n°458 sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19, le Sénégal a répertorié, depuis le 2 mars 2020, date de l’apparition du coronavirus dans le pays, 41 494 cas positifs. Ils sont répartis entre 40 146 guéris, 1 142 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 205 patients sous traitement.





Le nombre total de personnes vaccinées ce mardi 1 juin est de 456135.





Ce faisant, le ministère de la Santé et de l’Action sociale continue d’exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Lesquelles impliquent le port correct du masque couvrant la bouche et le nez, le lavage régulier des mains avec de l’eau et du savon ou utiliser des gels hydro-alcooliques qui respectent les normes de fabrication.