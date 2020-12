[Vidéo] Covid-19 : 2 décès enregistrés, 108 nouveaux tests positifs et hausse des cas graves

Les cas graves s’accentuent. Ce vendredi 18 décembre, 27 malades sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation contre 24 hier. Il en est de même des personnes décédées de la Covid-19. Le bilan s’alourdit de jour en jour. Et, 2 décès ont été enregistrés, hier jeudi 17 décembre 2020 dans les structures hospitalières du pays. Ce qui donne un total de 357 morts depuis le 2 mars dernier.C’est le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye qui a donné l’information, lors du point sur la situation de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal.Également, directeur de la Prévention, il a soutenu que les résultats des examens virologiques mentionnés dans le communiqué numéro 292 établissent que sur 1489 tests réalisés, 108 nouvelles contaminations ont été détectées. Soit un taux de positivité de 7,25%.Les cas tests positifs, détaille Dr Ndiaye, proviennent de 47 cas contacts suivis par les services du ministère, de 2 cas importés enregistrés à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass et de 59 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont localisés dans les communes ou quartiers à savoir Plateau (4), Maristes (4), Matam (4), Richar-Toll (4), Saint-Louis (4), Fatick (3), Kaolack (3), Keur Massar (3), Ngor (3), Parcelles Assainies (3), Liberté 6 (3), Mbao (3), Podor (3), Touba (2), Almadies (1), Cité Djily Mbaye (1), Cité Keur Gorgui (1), Derklé (1), Grand-Dakar (1), Grand-Médine (1), Grand-Yoff (1), Guédiawaye (1), HLM (1), Louga (1), Nord-Foire (1), Ouakam (1), Ouest-Foire (1), Sacré-Cœur 3 (1), Scat-Urbam (1) et Ziguinchor (1).Par ailleurs, 65 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. L’état de santé des autres malades hospitalisés est stable.Depuis le début de cette pandémie, le Sénégal a répertorié 17559 cas positifs au coronavirus dont 16449 personnes guéries, 1 évacué (finalement décédé en France) et 752 malades à être sous traitement.Au finish, le ministère de la Santé et de l’Action sociale continue d’exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Parmi lesquelles figurent en bonne place, le port obligatoire du masque ajusté pendant qu’on parle ou lorsqu’on tousse, la distanciation physique d’au moins un mètre dans les lieux de rassemblements ou publics et le lavage fréquent des mains. Ceci, pour freiner la propagation du virus.