Covid- 19 : 2 décès et 16 nouveaux cas à Touba

La pandémie à coronavirus prend une tournure inquiétante à Touba où le virus gagne du terrain de plus en plus. En 24 heures, le district sanitaire a recensé 16 cas positifs dont 10 communautaires selon le bulletin journalier de ce vendredi.Le bilan macabre se poursuit au niveau de la ville sainte où 02 décès liés à la Covid-19 et un cas de guérison ont été notés à ce jour d'après la même source. En plus, 10 cas graves sont en réanimation.Le médecin-chef et ses agents appellent les populations à veiller au respect des mesures barrières et à renforcer l’engagement communautaire pour vaincre la Covid-19.