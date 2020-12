Covid-19 : 2 décès, 127 nouveaux tests positifs et une hausse des cas graves admis en réa

64 cas contacts contre 63 issus de la transmission communautaire



La deuxième vague du coronavirus prend ses aises au Sénégal. La courbe est remontée depuis quelques jours et 2 morts supplémentaires ont été enregistrés, jeudi 10 décembre, dans les structures hospitalières du pays. Ce qui porte le bilan désormais à 345 victimes.Pis, les patients gravement atteints sont à la hausse. Actuellement, ce sont 14 cas graves qui sont pris en charge dans les services de réanimation.A cela viennent s’ajouter les 127 nouveaux cas positifs de Covid-19 signalés, ce vendredi 11 décembre, par les autorités sanitaires sur un échantillon de 1397 tests effectués. Soit un taux de positivité de 9,09%. Ceci, après les 101 infections répertoriées hier.Selon le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale et non moins Directeur de la Prévention, il s’agit de 64 cas contacts suivis par les services et de 63 cas issus de la transmission communautaire.Ce second groupe de nouvelles contaminations est localisé à Fatick (6), Richard-Toll (6), Dakar-Plateau (5), Fann (4), Ouest-Foire (4), Almadies (3), Mermoz (3), Saint-Louis (3), Kaolack (2), Mamelles (2), Médina (2), Ngor (2), Ouakam (2), Pikine (2), Amitie 2 (1), Cité Keur Gorgui (1), Dahra (1), Diakhao (1), Guédiawaye (1), Hlm (1), Grand-Médine (1), Hlm Grand-Médine (1), Kébémer (1)¸ Liberté 6 (1), Niarry Tally (1), Sacré-Coeur (1), Hlm Grand-Yoff (1), Sangalkam (1), Touba (1), Yarakh (1) et Yoff (1).Procédant toujours à la lecture du communiqué numéro 285 sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, Docteur Mamadou Ndiaye a indiqué que 65 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. De plus, il rassure que l’état de santé des autres malades est stable.Depuis le 2 mars dernier, date du début du coronavirus sur le territoire sénégalais, 16893 cas positifs ont été recensés dont 16015 guéris, 1 évacué (finalement décédé en France) et 532 malades sous traitement.Sur ce, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a exhorté les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective à savoir l’obligation du port du masque, la distanciation physique d’au moins un (1) mètre dans les lieux de rassemblements ou publics et le lavage fréquent des mains en vue pour freiner la propagation du coronavirus.