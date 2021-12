Covid-19 : 20 nouveaux tests positifs, 62 patients sous traitement et 9 guéris

Point du Jour Covid-19 au Sénégal

La courbe des cas de contamination à la Covid-19 remonte, au Sénégal. Les résultats des examens virologiques enregistrés dans le communiqué n°658, font état de 20 contaminations au coronavirus. Ce dimanche 19 décembre, sur 2 102 tests effectués, 20 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 0,95 %.





Ces nouveaux patients proviennent de 2 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale et 18 cas issus de la transmission communautaire. Ils sont localisés dans le département de Dakar (15) cas, de Guédiawaye (1), de Keur Massar (1) et de Tivaouane (1).





Actuellement, 2 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation du pays. Là où aucun nouveau décès lié à la Covid-19 n’a été enregistré dans les structures hospitalières, hier samedi 18 décembre.





En outre, renseigne le ministère de la Santé et de l’Action sociale, 9 patients ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. Il précise aussi que l’état de santé des autres malades hospitalisés est stable.





Depuis le 2 mars 2020, le Sénégal compte 74 161 cas positifs au coronavirus. Ce sont 72 212 personnes guéries, 1 886 malades décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 62 patients sous traitement.





Également, à ce jour, 1 343 965 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19. Ce, avec 468 doses injectées la veille samedi.