Covid-19 : 22 nouveaux tests positifs dénombrés

Ce mercredi 17 août, 22 cas positifs au coronavirus ont été détectés, sur un échantillon de 835 tests. Soit un taux de positivité de 2,63 %, selon le communiqué des résultats virologiques du ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Parmi ces cas, 14 sont localisés de la région de Dakar : 13 dans le département de Dakar, 01 dans le département de Rufisque. Six de ces cas proviennent des autres régions : Thiès (Mbour) (4), Ziguinchor (01) et Sokone (01).



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale annonce qu’à ce jour, 16 patients sont déclarés guéris, aucun cas grave n’a été détecté et aucun décès n’a été enregistré. Selon le document, l’état de santé des autres patients peut être jugé stable.



A ce jour, le Sénégal a répertorié 87 857 cas positifs dont 85 699 guéris, 1 968 décédés, et donc 189 patients sous traitement.



Au total, 1 514 429 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19, depuis le 23 février 2021.



Ce faisant, le ministère de la Santé et de l’Action sociale continue d’exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives.