Covid-19 : 24 nouveaux tests positifs dont 3 cas importés et 6 cas graves admis en réa

La courbe du coronavirus au Sénégal continue de progresser. Ceci, malgré la diminution des nouveaux cas au quotidien. Selon le communiqué numéro 230 du ministère de la Santé et de l’Action sociale, 24 nouveaux cas sont déclarés positifs, ce samedi 17 octobre, sur un échantillon de 982 tests effectués. Ce qui fait un taux de positivité de 2,44 %.Présidant le point sur l’évolution de la pandémie de Covid-19, le Directeur de la Prévention, Mamadou Ndiaye a affirmé que 10 cas parmi ces tests positifs sont issus de la transmission communautaire. Ils sont répartis entre Ngor (2), Ouest-Foire (2), Dakar-Plateau (1), Guédiawaye (1), Mbao (1), Pikine (1), Ouakam (1) et Yoff (1)Les résultats des examens virologiques de renseigner que le reste est réparti entre 11 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et 3 cas importés.Selon toujours le porte-parole de ce département ministériel, 6 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.Cependant, aucun nouveau décès lié à la Covid-19 n'a été enregistré hier vendredi 16 octobre dans les structures hospitalières.Mieux, Docteur Ndiaye d’avancer que l’état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Tout en annonçant que 52 guérisons ont été répertoriées, ce jour.Depuis le 2 mars dernier, 15392 cas positifs au coronavirus sont recensés au Sénégal dont 13756 malades guéris, 317 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Egalement, 1318 patients sont sous traitement dans les hôpitaux.Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a, ainsi, exhorté les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective en insistant fortement sur les gestes barrières à savoir la distanciation physique d’au moins 1 mètre dans les lieux de rassemblements ou publics, le lavage fréquent des mains et le port du masque.