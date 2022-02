Covid-19 : 26 nouveaux cas, 5 cas graves, 0 décès

Point du Jour Covid-19 au Sénégal

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a rapporté, ce vendredi 18 février 2022, 26 nouvelles infections de Covid-19, lors des dernières 24 heures. Sur un échantillon de 1 257 tests réalisés, 26 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,06 %.

Ainsi, cinq cas contacts ont été recensés et sont suivis, pour 21 contaminations causées par la transmission communautaire, dont 15 cas dans la région de Dakar et six dans les autres régions du pays.

Au total, 37 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, alors que cinq cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation du pays.

A ce jour, aucun cas de décès n’a été signalé sur l’ensemble du territoire national.





Depuis l’apparition de la pandémie au Sénégal, en mars 2020, le pays a recensé 85 521 cas de coronavirus. Et 83 422 patients ont depuis recouvré la santé, d’après les données du ministère de la Santé et de l’Action sociale.





La pandémie a déjà causé 1 958 décès au Sénégal, et 140 personnes sont toujours sous traitement.