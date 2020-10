Covid-19 : 26 nouveaux tests positifs dont 16 cas communautaires et 6 patients en réa

C’est le retour en force des communautaires. Ce dimanche 18 octobre, sur les 26 nouvelles personnes testées positives au coronavirus, 16 sont issues de la transmission communautaire. Elles sont répertoriées à Plateau (4), Rocade Bel Air (4), Yoff Diamalaye (2), Almadies (1), Fann Résidence (1), Gueule Tapée (1), Ngor (1), Nord Foire (1), Rufisque (1).Selon le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale, Docteur Mamadou Ndiaye qui a procédé à la lecture du communiqué numéro 231 sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, les autres nouveaux malades sont répartis entre 3 cas importés enregistrés à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass et 7 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale.Ainsi, un taux de positivité de 2,25% est noté suite à ces résultats des examens virologiques effectués sur un échantillon de 1156 tests.Le Directeur de la Prévention d’annoncer qu’aucun décès lié à la Covid-19 n’a été notifié hier samedi 17 octobre dans « nos structures hospitalières ».Les autorités sanitaires ont, toutefois, recensé 6 cas graves. Ils sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.Toujours dans sa déclaration, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye a indiqué que 58 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs à deux reprises dans un intervalle de 48 heures, donc déclarés guéris. Tout en soutenant que l’état de santé des autres malades est stable.Depuis le 2 mars dernier, le Sénégal compte 15418 cas positifs au coronavirus dont 13814 personnes guéries, 317 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont 1286 malades à être sous traitement.Le ministère de la Santé et de l’Action sociale d’exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective surtout le port obligatoire du masque, la distanciation physique d’au moins un (1) mètre dans les lieux de rassemblements ou publics et le lavage fréquent des mains en vue pour freiner la propagation du coronavirus.