Covid-19 : 3 cas graves en réa et 8 patients sous traitements comptés à ce jour

La 3e vague de la Covid-19 semble disparaître au Sénégal. Aucune nouvelle infection n’a été enregistrée ce jour.





Ainsi, ce samedi 20 novembre, aucune nouvelle contamination n’a été détectée, sur un échantillon de 1330 tests. Procédant à la lecture du communiqué n°629 sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a déclaré zéro cas suite aux résultats des derniers examens virologiques.





Toutefois, trois cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. Et aucun décès lié à la Covid-19 n’a été enregistré hier vendredi 19 novembre dans les structures hospitalières du pays.





En outre, aucun patient hospitalisé n’a été contrôlé négatif dans un intervalle de 48 heures, donc zéro guéri. Alors que l’état de santé des autres malades est stable.





Depuis le 2 mars 2020, le Sénégal a répertorié 73 965 cas positifs au coronavirus dont 72 071 personnes guéries, 1 883 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont huit (8) malades actuellement sous traitement.





Le nombre total de personnes vaccinées depuis le 23 février dernier est de 1 314 819.