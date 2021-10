Covid-19 : 3 cas positifs, 2 cas graves en réa et zéro décès

Point du jour, Coronavirus

Le Sénégal est sur la bonne voie pour éradiquer la pandémie de la Covid-19. Selon le communiqué n°603 du ministère de la Santé et de l’Action sociale de ce lundi 25 octobre, sur un échantillon de 1 153 tests effectués, trois nouvelles contaminations ont été recensées. Soit un taux de positivité de 0,26 %, suite aux résultats des examens virologiques.





Les tests positifs sont issus de la transmission communautaire et sont localisés dans les régions de Dakar et de Tamba, dont un dans le département de Dakar, un dans le département de Pikine et, enfin, un autre dans la région de Tambacounda.





Le porte-parole du ministère de la Santé et directeur de la Prévention a indiqué que les cas graves continuent de diminuer. Actuellement, ils ne sont que deux patients à être pris en charge dans les services de réanimation du pays.





Aucun cas de décès lié à la Covid-19 n’a été enregistré, hier dimanche 24 octobre. Seul un patient a été contrôlé négatif et déclaré guéri. L’état de santé des autres malades hospitalisés est jugé stable par le directeur de la Prévention, Dr Mamadou Ndiaye.





Depuis le 2 mars 2020, le Sénégal compte 73 896 cas positifs au coronavirus. Ce sont 71 994 personnes guéries, 1 878 décédées, un patient évacué (finalement décédé en France) et 23 patients sous traitement dans les hôpitaux.





De plus, 1 284 720 personnes ont été vaccinées, depuis le 23 février dernier.