Covid-19 : 3 décès, 1 nouveaux cas positifs et aucun cas de guérison

Après 24 heures sans aucun cas positif répertorié, le compteur à coronavirus redémarre. Selon le communiqué numéro 599 du ministère de la Santé et de l’Action sociale, de ce jeudi 21 octobre, sur un échantillon de 1136 tests effectués, une (1) nouvelle contamination a été recensée. Soit un taux de positivité de 0,08% suite à ce résultat suite aux examens virologiques.



Ce seul test positif est issu de la transmission communautaire et est localisé à Dakar.



Toujours au cours du point sur l’évolution de la pandémie de la maladie Covid-19, le porte-parole du ministère et Directeur de la Prévention a indiqué que les cas graves continuent de diminuer. Actuellement, ils ne sont que 4 à être pris en charge dans les services de réanimation du pays.



Cependant, le bilan macabre s’alourdit. 3 décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés, hier mercredi 20 octobre.



En outre, aucun patient n’a été déclaré guéri. Dr Ndiaye de renseigner aussi que l’état de santé des autres malades hospitalisés est stable.



Depuis le 2 mars dernier 2020, le Sénégal compte 73 876 cas positifs au coronavirus. Ils sont 71 985 personnes guéries, 1876 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 14 patients sous traitement dans les hôpitaux.



De plus, 1 281 691 personnes ont été vaccinées depuis le 23 février dernier.



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale d’exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Tout en insistant fortement sur le respect des gestes barrières à savoir le port correct des masques, la distanciation physique d’au moins 1 mètre dans les lieux de rassemblements ou publics, le lavage fréquent des mains.