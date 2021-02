Covid-19 : 3 décès 153 nouveaux tests positifs et 56 cas graves en réa

Point du Jour des Tests de Covid-19

Moins de tests et moins de cas positifs qu’hier. Toutefois, le coronavirus persiste au Sénégal. 3 nouveaux décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés dans des structures hospitalières. Il s’y ajoute, selon le bilan du jour relatif à l’évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, que les autorités sanitaires ont détecté 153 nouvelles contaminations sur un échantillon de 1457 tests. Ainsi, le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action, par ailleurs directeur de la Prévention a soutenu que ces résultats virologiques ont ainsi donné un taux de positivité de 10,50%.





Les tests positifs sont répartis entre 47 cas contacts suivis par les services dudit ministère et 106 cas issus de la transmission communautaire. Ce second groupe de malades proviennent des communes ou quartiers à savoir Kaolack, Thiès, Mbour, Touba, Maristes, Amitié, Dieuppeul, Zac Mbao, Dakar-Plateau, Kédougou, Liberté 6, Mermoz, Rufisque, Guédiawaye, Kolda, Linguère, Médina, Matam, Ngor, Popenguine, Almadies, Dahra, Cambérène, Cité Aliou Sow, Cité Gadaye, Cité Impôts Domaine, Colobane, Derklé, Diamniadio, Fass DeLorme, Gilbraltar, Grand-Mbao, Grand-Yoff, Hlm Fass, Hlm Grand-Médine, Kanel, Keur Momar Sarr, Mekhé, Nord-Foire, Parcelles Assainies, Petit-Mbao, Rebeuss, Sangalkam, Sébikotane, Sokone, Thiaroye Azur, Thiaroye-Sur-Mer, Thilogne, Tivaouane, Yeumbeul, Yoff et Ziguinchor.





Plus de 4000 patients encore sous traitement





Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye de signaler toujours que 56 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation du pays.





Cependant, rassure-t-il, 218 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et sont donc déclarés guéris. Ils sortiront de l’hôpital dans les prochaines heures. « L’état de santé des patients hospitalisés est stable », a jugé Dr Ndiaye.





Par ailleurs, d’après le communiqué numéro 338 du ministère de la Santé et de l’Action sociale de ce mardi 2 février, 27080 cas ont été répertoriés positifs au Sénégal, à ce jour. Ils sont 22363 guéris, 641 décédés, 1 évacué et encore 4075 patients sous traitement.