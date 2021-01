Covid-19 : 3 décès, 184 nouveaux tests positifs et 49 cas en soins intensifs

Point du Jour des Tests de Covid-19

C’est une baisse des cas graves admis dans les services de réanimation. Le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale a fait savoir, ce vendredi 29 décembre que 49 patients sont en soins intensifs contre 53 malades gravement atteints recensés hier.





De plus, les résultats des examens virologiques du jour ont connu une chute considérable. 184 nouvelles infections au coronavirus ont été détectées sur un échantillon de 2102 tests. Selon le Directeur de la Prévention, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, un taux de positivité de 8,75% est ainsi repéré.





Procédant à la répartition des nouveaux cas positifs, il a déclaré que les malades proviennent de 64 cas contacts suivis par les services dudit ministère et de 120 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont localisés dans les communes ou quartiers à savoir à Thiès, Kaolack, Keur Massar, Mbour, Popenguine, Tivaouane, Guédiawaye, Louga, Richard-Toll, Thiadiaye, Dakar-Plateau, Fatick, Linguère, Mamelles, Pikine, Darou Mouhty, Fann Résidence, Kédougou, Kolda, Matam, Maristes, Nioro, Parcelles, Rufisque, Sacré-Cœur 3, Almadies, Bambey, Mbirkilane, Dieuppeul, Diourbel, Foundiougne, Grand-Yoff, Gueule Tapée, Kaffrine, Kébémer, Khombole, Mbao, Médina, Mermoz, Nord Foire, Pété et Touba.





Mieux, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye a signalé que 3 décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés, hier jeudi 28 janvier, dans une des structures sanitaires du pays contre 13 répertoriés la veille.









Le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé, cependant, la guérison de 166 patients hospitalisés. Ils ont été contrôlés négatifs à 2 reprises. Ceci, dans un intervalle de 48 heures et sont donc déclarés guéris.









Selon le communiqué quotidien numéro 334 sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19, le Sénégal a répertorié depuis le 2 mars dernier, date de l’apparition du coronavirus au Sénégal, 25895 cas positifs. Ils sont répartis entre 21561 guéris, 617 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 3716 patients sous traitement.