[Vidéo] Covid-19 : 3 décès, 23 nouveaux tests positifs et 11 cas graves en réa

La liste macabre s'allonge. Les agents du ministère de la Santé et de l'Action sociale ont déploré 3 décès liés la Covid-19 enregistrés, hier mercredi 15 septembre dans les structures hospitalières.





Ce sont également 23 nouvelles contaminations qui sont répertoriés pour ce jeudi 16 septembre. Ce, sur un échantillon de 2564 tests virologiques. D'après le point du jour sur l'évolution de la pandémie de la Covid-19, un taux de positivité de 0,90% est ainsi noté.





Les tests positifs sont répartis entre 4 cas contacts suivis par les services dudit ministère et 19 cas issus de la transmission communautaire. Ce second groupe de malades provient de la région de Dakar (10) et des autres localités en région (9).





Le ministère de la Santé de signaler que 11 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation du pays.





Toutefois, 315 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et sont donc déclarés guéris. Ils sortiront de l'hôpital dans les prochaines heures. «L'état de santé des patients hospitalisés est stable», rassure-t-on.





Le communiqué numéro 564 du ministère de la Santé et de l'Action sociale du jour a indiqué que 73 562 cas ont été notifiés positifs au Sénégal, à ce jour. Ils sont 68 421 guéris, 1 841 décédés, 1 évacué et encore 3 299 patients sous traitement.