Covid-19 : 3 décès, 52 nouveaux tests positifs et 12 cas graves

Dr El Hadji Mamadou Ndiaye

3 décès liés la Covid-19 enregistrés hier mardi 4 mai dans des structures hospitalières au Sénégal. Ces nouvelles victimes viennent alourdir le bilan macabre provoqué par cette maladie. De plus, de nouveaux cas positifs sont recensés. Et, ce mercredi 5 mai sur un échantillon de 1199 tests réalisés, 52 tests sont revenus positifs. Ainsi, les services du ministère de la Santé et de l’Action ont soutenu que ces résultats virologiques ont ainsi donné un taux de positivité de 4,34 %.





D’après le document du jour sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19, les tests positifs sont répartis entre 158 cas contacts suivis et 152 cas issus de la transmission communautaire. Ce second groupe de malades proviennent des communes ou quartiers à savoir Dakar-Plateau, Maristes, Golf, Grand-Yoff, Liberté 6, Cité Asecna, Gueule Tapée, Hamo 5, Keur Massar, Keur Mbaye Fall, Mamelles, Médina, Niary Tally, Parcelles Assainies, Rufisque, Thiaroye, Yoff, Mbour, Thilogne et Ziguinchor.





Les autorités sanitaires ont aussi signalé que 12 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation du pays.









Cependant, indiquent-ils, 28 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et sont donc déclarés guéris. Ces derniers sortiront de l’hôpital dans les prochaines heures. En plus, l’état de santé des patients hospitalisés est stable.









Par ailleurs, d’après le communiqué numéro 430 du ministère de la Santé et de l’Action sociale, le Sénégal compte 40544 cas positifs, depuis le 2 mars 2020. Ils sont 39242 guéris, 1114 décédés, 1 évacué et 187 patients sous traitement.









Également à ce jour, 418828 personnes ont été vaccinées contre le coronavirus depuis le 23 février dernier.