Covid-19 : 3 décès, 53 nouveaux tests positifs et 11 cas en soins intensifs

Ce dimanche 25 avril, 53 cas positifs au coronavirus ont été détectés sur un échantillon de 1452 tests. Selon le Directeur de la Prévention, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, un taux de positivité de 3,65% est ainsi répertorié suite aux résultats de ces examens virologiques.Procédant à la répartition des nouveaux cas positifs, il a déclaré que les malades proviennent de 10 cas contacts suivis par les services dudit ministère et de 43 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont localisés dans les communes ou quartiers à savoir Pout, Guédiawaye, Maristes, Diamniadio, Mamelles, Ouest Foire, Cambérène, Cité Aliou Sow, Dieuppeul, Hamo 4, Keur Massar, Liberté 4, Liberté 6, Niary Tally, Ngor, Pikine, Plateau, Sangalkam, Rufisque, Thiès, Jaol, Mbour et Ziguinchor.Selon Dr Ndiaye, 11 cas graves sont actuellement admis dans les services de réanimation.Pis, il a signalé que 3 décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés, hier samedi 24 avril dans les structures sanitaires du pays.Le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé, cependant, la guérison de 46 patients hospitalisés. Ils ont été contrôlés négatifs à 2 reprises. Ceci, dans un intervalle de 48 heures et sont donc déclarés guéris.Selon le communiqué quotidien numéro 420 sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19, le Sénégal a répertorié depuis le 2 mars 2020, date de l’apparition du coronavirus au Sénégal, 40135 cas positifs. Ils sont répartis entre 38861 guéris, 1102 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 171 patients sous traitement.Hier, 832 personnes ont été vaccinées portant le total à 398 941.Ce faisant, le ministère de la Santé et de l’Action sociale continue d’exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Lesquelles impliquent le port correct du masque couvrant la bouche et le nez, le lavage régulier des mains avec de l’eau et du savon ou utiliser des gels hydro-alcooliques qui respectent les normes de fabrication.