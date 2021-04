Covid-19 : 3 décès, 77 nouveaux tests positifs et 32 patients en Réa

Ce jeudi 1er avril, présentant le point sur l’évolution de la pandémie de Covid-19 du jour, les services du ministère de la Santé et de l’Action ont déclaré que sur 1659 tests réalisés, 77 sont revenus positifs. Ces résultats virologiques ont ainsi produit un taux de positivité de 4,64%.Les tests positifs sont répartis entre 17 cas contacts suivis par les services dudit ministère et 60 cas issus de la transmission communautaire.Les autorités sanitaires de signaler que 32 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation du pays.Pis, 3 décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés, hier mercredi 31 mars dans des structures hospitalières du pays.Cependant, 113 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et sont donc déclarés guéris. Pour autant, l’état de santé des patients hospitalisés est stable, selon les experts.Par ailleurs, le communiqué numéro 396 du ministère de la Santé et de l’Action sociale du jour a indiqué que 38782 cas ont été notifiés positifs au Sénégal, à ce jour. Ils sont 37434 guéris, 1054 décédés et 293 sous traitement.Les agents de la santé de renouveler, ainsi, à la population, leur appel au respect strict des mesures de protection individuelle et collective. Ils insistent fortement sur les mesures barrières notamment le port obligatoire et correct du masque, la distanciation physique d’au moins 1 mètre dans les lieux publics ou de rassemblement ainsi que le lavage fréquent des mains.Par ailleurs, 274.942 personnes ont été vaccinées. Ce, depuis le début de la campagne de vaccination anti-Covid-19.