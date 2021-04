Covid-19 : 3 décès, hausse des nouveaux tests positifs et montée des cas graves

Point du Jour des Tests de Covid-19

La courbe remonte. De plus, 3 décès supplémentaires ont été enregistrés, hier mardi 13 avril dans les structures hospitalières du pays. Ce qui porte le bilan désormais à 1084 victimes.





Pis, les patients gravement atteints sont à la hausse. Actuellement, ce sont 17 cas graves qui sont pris en charge dans les services de réanimation contre 14 recensés hier.





En fait, 65 nouveaux cas positifs de Covid-19 sont signalés, ce mercredi 14 avril, par les autorités sanitaires sur un échantillon de 1511 tests effectués. Soit un taux de positivité de 4,30%. Contre 30 nouvelles infections comptabilisées la veille.





Selon le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale et non moins Directeur de la Prévention, il s’agit de 21 cas contacts suivis par les services et de 44 cas issus de la transmission communautaire.





Seules deux régions ont enregistré chacune un cas communautaire









Ce second groupe de nouvelles contaminations est localisé aux Almadies, Dakar-Plateau, Yoff, Mbour, Ziguinchor, Fann Hock, Ouest-Foire, Médina, Parcelles Assainies, Yeumbeul, Maristes, Keur Massar, Niary Tally, Sicap Karack, entre autres.





Procédant toujours à la lecture du communiqué numéro 409 sur l’évolution de la pandémie de Covid-19 au Sénégal, Docteur Mamadou Ndiaye a indiqué que 49 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. De plus, il rassure que l’état de santé des autres malades est stable





Plus de 38000 patients guéris depuis le 2 mars 2020









Depuis le 2 mars dernier, date du début du coronavirus sur le territoire sénégalais, 39560 cas positifs ont été recensés dont 38290 guéris, 1 évacué (finalement décédé en France) et 185 malades sous traitement.