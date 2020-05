Covid-19 : 3 nouveaux tests positifs à Touba

Le district de Touba a enregistré, ce jeudi 21 mai, 3 nouveaux cas positifs de Covid-19. Il s’agit de deux (2) cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action et d’un (1) cas issu de la transmission communautaire, selon le bulletin journalier de la Région médicale de Diourbel reçu.Le document a également indiqué que le Centre de traitement des épidémies (Cte) de Touba Toscana a annoncé 4 cas de guérison.Aucune nouvelle infection au coronavirus n’a été répertoriée dans les autres districts de ladite région médicale que sont Bambey, Mbacké et Diourbel.