Covid-19 : 33 nouveaux cas positifs et 7 patients en réa

Point du jour, Coronavirus

Ce lundi 21 juin, sur un échantillon de 1429 tests réalisés, 33 nouvelles contaminations ont été détectées, soit un taux de positivité de 2,31%.





Ces résultats des examens virologiques proviennent, selon les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale, de 19 cas contacts suivis et de 14 cas issus de la transmission communication. Ces derniers sont recensés aux Maristes (2), à la Médina (2), à Ouakam (2) à Dakar-Plateau (1), à Liberté 3 (1), à Liberté 6 (1), au Point-E (1), à Scat-Urbam (1), à Sicap Foire (1) et à Yoff (1).









Toutefois, ils ont annoncé qu’aucun décès lié à la Covid-19 n’a été enregistré, hier dimanche 20 juin.





De plus, font-ils remarquer, 7 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.





Le ministère d’indiquer aussi que 39 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris. Tout en soutenant que l’état de santé des autres malades est stable.









D’après le communiqué numéro 477 sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, depuis le 2 mars 2020, 42437 cas positifs au coronavirus sont répertoriés dont 40914 personnes guéries, 1158 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont 364 malades à être sous traitement.





En sus, le nombre total de personnes vaccinées depuis le 23 février dernier est de 491520.