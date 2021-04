Covid-19 : 332 patients sous traitement au Sénégal

Les centres de traitement des épidémies (CTE) continuent de se vider de leurs occupants. Les professionnels de la santé commencent à voir le bout du tunnel. Hier, rapporte L’AS, 93 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris de la covid-19 au moment où 87 tests sont revenus positifs sur les 1607 réalisés, soit un taux de positivité de 5,41%. Ce qui porte maintenant le nombre total de patients sous traitement à 332 cas.Une situation qui va dans le sens d’alléger le travail du Pr Moussa Seydi et de son équipe qui craignaient que la pandémie ne devienne incontrôlable. Leurs inquiétudes avaient sans doute poussé le Président Macky Sall à décréter l’état de catastrophe sanitaire assorti d’un couvre-feu, sur l’étendue du territoire des régions de Thiès et Dakar. Les cas positifs d’hier, sont composés de 45 cas contacts et de 42 cas issus de la transmission communautaire.Les cas communautaires d’hier sont répartis comme suit : 04 à Rufisque ; 03 à Keur Massar, Saraya, Thiès et Ziguinchor ; 02 à Almadies, Kolda et Mbacké ; 01 à Cité Apecsy, Cité Djily Mbaye, Cité Sococim, Dieuppeul, Fass, Fass Mbao, Grand Dakar, Guédiawaye, Gueule Tapée, HLM Grand Médine, Maristes, Ouakam, Ouest Foire, Plateau, Thiaroye, Zone de captage, Kédougou, Matam, Tamba et Thiénaba Seck.