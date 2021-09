Covid-19 : 4 décès, 14 nouvelles personnes testées positives et 12 cas graves

Point du Jour des Tests de Covid-19

La courbe de l’épidémie recule. Ce jeudi 23 septembre, présentant le point du jour sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 du jour, les services du ministère de la Santé et de l’action sociale ont déclaré que sur 1 688 tests réalisés, 14 sont revenus positifs. Ces résultats virologiques ont ainsi produit un taux de positivité de 0,82%.





Les tests positifs sont répartis entre 2 cas contacts suivi par les services dudit ministère, 1 cas importé et 12 cas issus de la transmission communautaire. Ce second groupe de malades provient de 4 personnes recensées à Dakar et de 8 autres répertoriées dans les autres localités à l’intérieur du pays.





Les autorités sanitaires ont aussi signalé 12 cas graves. Ils sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation du pays.





Pis, 4 décès liés à la Covid-19 sont déplorés. Les victimes ont succombé hier dans les structures hospitalières du pays.





Cependant, 296 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris. Ils sortiront de l’hôpital dans les prochaines heures. Les agents de la santé d’indiquer que l’état de santé des patients hospitalisés est stable.





Par ailleurs, le communiqué numéro 571 du ministère de la Santé et de l’Action sociale a indiqué que depuis le 2 mars 2020, 73 706 cas ont été notifiés positifs au Sénégal. Ils sont 70 968 guéris, 1 853 décédés, 1 évacué et encore 888 patients sous traitement.





De plus, le mercredi 22 septembre, 3 409 personnes ont été vaccinées hier portant le nombre total à 1 232 940.